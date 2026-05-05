Haberler

Pakistan ve İngiltere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerde yakın temas konusunda anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan, İngiltere ile ikili konuların yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler noktasında yakın temas halinde kalma konusunda anlaştı.

Pakistan, İngiltere ile ikili konuların yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler noktasında yakın temas halinde kalma konusunda anlaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan İshak Dar'ın, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Cooper'ın Pakistan'ın Orta Doğu'da barış için taraflar arasında diyalog ve arabuluculuğu teşvik etme çabalarına duyduğu takdiri dile getirdiği, Dar'ın da bölgesel ve küresel barış ve istikrar arayışında diyalog ve diplomasiye olan bağlılığını ifade ettiği aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırıların ardından geçici ateşkesle sonuçlanan Orta Doğu'daki durumun küresel ekonomik etkileri ve diğer daha geniş kapsamlı etkilerini ele alan ikilinin, karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler için yakın temas halinde kalmak konusunda anlaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

İran'ın saldırılarının ardından iki Körfez ülkesinden aynı karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu

Sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu

Son halleri epey korkutucu
Edson Alvarez'den yüzyılın uyanıklığı

Yüzyılın uyanıklığını yapmış!
İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada

İran Körfez ülkesinin tankerini böyle vurdu!

Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu

Sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Bülent Arınç'tan İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a ziyaret

"Tutuklama kardeşim" demişti! Ziyaret ettiği CHP'li dikkat çekici