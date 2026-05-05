Pakistan ve İngiltere, bölgesel ve uluslararası gelişmelerde yakın temas konusunda anlaştı

Pakistan, İngiltere ile ikili konuların yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler noktasında yakın temas halinde kalma konusunda anlaştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Bakan İshak Dar'ın, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'la telefon görüşmesine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Cooper'ın Pakistan'ın Orta Doğu'da barış için taraflar arasında diyalog ve arabuluculuğu teşvik etme çabalarına duyduğu takdiri dile getirdiği, Dar'ın da bölgesel ve küresel barış ve istikrar arayışında diyalog ve diplomasiye olan bağlılığını ifade ettiği aktarıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırıların ardından geçici ateşkesle sonuçlanan Orta Doğu'daki durumun küresel ekonomik etkileri ve diğer daha geniş kapsamlı etkilerini ele alan ikilinin, karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler için yakın temas halinde kalmak konusunda anlaştığı kaydedildi.