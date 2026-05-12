Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Çinli mevkidaşı Vang ile İran'daki durumu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefon görüşmesinde ABD ile İran arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasının önemini vurguladı. İki bakan ayrıca bölgedeki barış için Pakistan'ın arabuluculuk rolünü destekledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile İran arasındaki ateşkesin sürdürülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasının önemine işaret etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Çin Dışişleri Bakanı Vang ile telefonda görüştü.

Görüşmede taraflar, son bölgesel gelişmeler ile Pakistan'ın İran ve ABD arasında sürdürülebilir barış ve istikrara yönelik temasların yeniden başlamasını sağlama yönündeki çabalarını ele aldı.

Vang, Pakistan'ın konuya ilişkin yapıcı arabuluculuk rolünü desteklediğini ifade etti.

İki bakan, bölgede kalıcı ateşkesin sürdürülmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasının önemini vurgulayarak ortak çıkarları ilgilendiren tüm konularda yakın iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca, Pakistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümü kapsamında planlanan üst düzey temaslar ve etkinlikler ile ikili ve çok taraflı işbirliği konularına değindi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında, küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
