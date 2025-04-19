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Pakistan ve Afganistan İlişkilerinde Terör ve Sınır Güvenliği Diyaloğu

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Pakistan Başbakan Yardımcısı Muhammed İshak Dar, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki terör olayları ve sınır güvenliği sorunlarını ele alarak, iletişim ve işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, iki ülke arasında özellikle "sınır güvenliği ve terör" kaynaklı sıkıntıların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Dar'ın, Afgan tarafıyla "güvenlik, ticaret, ikili ilişkiler, karşılıklı çıkar ve kültürel etkileşim" konularını ele almak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e resmi ziyarette bulunduğu bildirildi.

Tarafların, özellikle "terör olayları ve sınır güvenliği" nedeniyle çıkmaza giren ikili ilişkilerin düzelmesi hedefiyle kapsamlı görüşmelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, bakanların, ilişkilerdeki sorunların çözümü için iletişimi sürdürme konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, karşılıklı olarak fayda sağlayacak ilişkiler geliştirilmesine ilişkin kararlılıklarını teyit etti ve üst düzey temasların sürdürülmesinin öneminde mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.

Terör ve sınır güvenliği meseleleri

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Pakistan-Afganistan sınırı 2 bin 670 kilometreden oluşuyor ve iki ülke arasında 18 sınır geçişi bulunuyor. Afganistan'ın Nangerhar vilayetindeki Torkham ve Kandahar vilayetinde bulunan Spin Boldak sınır kapıları, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktaları olarak öne çıkıyor.

İki ülkenin güvenlik güçleri arasında sınırda zaman zaman silahlı çatışma ve ölümlere varan gerilimler oluyor.

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Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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