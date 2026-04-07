Pakistan Başbakanı Şerif, Suudi Arabistan'daki petrokimya tesislerine saldırıları kınadı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın El-Cubeyl kentindeki petrokimya tesislerine düzenlenen saldırıları kınadığını bildirdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

Görüşmede Pakistan'ın Suudi Arabistan'a "sarsılmaz desteğini" ilettiğini aktaran Şerif, iki ülkenin "omuz omuza durmaya" devam ettiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın "itidal göstermesini memnuniyetle karşıladığını" vurgulayan Şerif, Pakistan'ın bölgede barışın sağlanması ve gerilimin düşürülmesine yönelik taahhüdünü yineledi.

İran, ABD-İsrail'in ülkedeki petrokimya tesislerine saldırılarına misillemeler kapsamında Suudi Arabistan'da ABD'li şirketlere ait petrokimya tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran Silahlı Kuvvetlerinin ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık misilleme eylemlerinin ilk aşamasında, "Sadra", "Exxon Mobil" ve "Dark Chemical" adlı ABD'li şirketlerin El-Cubeyl kentindeki tesisleri hedef alınmıştı.