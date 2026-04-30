Pakistan: Ortadoğu Krizinin Barışçıl Çözümüne Yönelik Çabalarımızı Sürdüreceğiz

İSLAMABAD, 30 Nisan (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Ortadoğu'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalarını sürdüreceklerini söyledi.

Andrabi perşembe günkü haftalık basın toplantısında, "Pakistan, Ortadoğu'daki gerilimleri düşürmeye çalışıyor ve ilgili taraflarla iletişim kanallarını açık tutuyor" dedi.

İran ile ABD arasındaki diplomatik temasların devam ettiğine dikkat çeken sözcü, diplomatik girişimlerin İran ile ABD arasında ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunduğunu ve ateşkesin istikrarlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Andrabi, "Diplomasinin çarkları durmadı, işlemeye devam ediyor. Sorunun müzakereler yoluyla çözülebilmesi konusunda umutluyuz. Çabalarımızı samimiyetle sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yeni ve eski önerilerin masada olduğunu belirten Andrabi, ilgili tarafların bu önerileri değerlendirdiğini ve her iki tarafın da iç görüşmelerini sürdürdüğünü ifade etti.

