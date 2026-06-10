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Pakistan ordusuna ait helikopter, Azad Cammu Keşmir'de teknik arıza sebebiyle düştü

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Pakistan ordusuna ait Mi-17 tipi helikopter, Azad Cammu Keşmir bölgesindeki Muzafferabad kenti yakınlarında teknik arıza nedeniyle düştü. Kazada helikopterdeki tüm mürettebat hayatını kaybetti. Arama-kurtarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Pakistan ordusuna ait helikopterin, ülkenin kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR), Muzafferabad kenti yakınlarında meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pakistan ordusuna ait "Mi-17" tipi helikopterin Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında kalkış esnasında teknik arıza nedeniyle düştüğü belirtildi.

Helikopterde bulunan tüm mürettebatın hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerine derhal sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kazayla ilgili inceleme kurulu oluşturulduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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