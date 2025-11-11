Pakistan Ordusu, Terör Saldırısını Engelledi
Pakistan ordusu, Hindistan destekli militanların bir okula düzenlediği terör saldırısında 2 saldırganı etkisiz hale getirdi ve 3 militanı da yakaladı.
Pakistan ordusu, bir okula yönelik terör eyleminde bulunan "Hindistan destekli" saldırganlardan 2'sinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde bulunan bir okula yönelik terör saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, patlayıcı yüklü bir araçla okulun ana kapısında fark edilen "Hindistan destekli" militanlara müdahale edildiği sırada aracın patladığı belirtildi.
Söz konusu saldırının "engellendiği" kaydedilen açıklamada, militanlardan 2'sinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Okul yerleşkesine girmeyi başaran 3 militanın da yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, saldırı sonucu çevredeki altyapının hasar aldığı bildirildi.