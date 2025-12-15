Haberler

Pakistan ordusu: Pakistan Talibanı bağlantılı 13 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan ordusu, Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlediği operasyonlarda Taliban ile bağlantılı olduğu belirtilen 13 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyonlar, istihbarat üzerine gerçekleştirildiği ve bölgede askeri hareketliliğin sürdüğü bildirildi.

Pakistan ordusu, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen iki farklı operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı olduğu belirtilen 13 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, edinilen istihbarat üzerine Hayber Pahtunhva'nın iki farklı bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, eyaletin Mohmand bölgesindeki operasyonda 7, Bannu bölgesinde 6 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Militanların Hindistan destekli ve TTP bağlantılı olduğu savunulan açıklamada, bölgede askeri hareketliliğin sürdürüldüğü kaydedildi.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Tahliyeyi böyle bekledi: Cezaevi önünde şaşırtan performans
Dünyaca ünlü yönetmen ve eşi, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü yönetmen evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Yılbaşı öncesi kabus geri döndü! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Yatırımcısını mest eden altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ligin ilk yarısında derbi kazanan tek takım Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe'den lige damga vuran istatistik
2025'e böyle veda etti! Hadise'nin kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay

2025'e böyle veda etti! Kıvrak dansı kadar dekoltesi de olay
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var

Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor

Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar

Bakan müjdeyi Meclis koridorunda vermişti! Detaylar belli oldu
Gülşah Durbay'ın ailesini ziyaret eden Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel gözyaşlarını tutamadı: Dayanacak bir yanım kalmadı
Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı bombaladı: Haddinizi bildirmeyelim

Trabzonspor, Beşiktaş'ı gece yarısı fena bombaladı
title