Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 6 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinin Pişin kentinde düzenlediği operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı 6 militanı etkisiz hale getirdi. Operasyon sırasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Terörle Mücadele Dairesi (CTD) Belucistan eyaletinin Pişin kentinde düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı 6 militanın öldürüldüğü, el bombaları ve patlayıcı maddeler dahil büyük miktarda silahın ele geçirildiği belirtildi.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
