Pakistan ordusu, Hindistan ile geçen yıl yaşanan çatışmaların yıl dönümünde uyarıda bulundu Açıklaması

Güncelleme:
Pakistan ordusu, Hindistan ile geçen yıl yaşanan çatışmanın yıl dönümünde olası bir saldırıya sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi savunma kararlılığı ve modern teknolojilere yatırıma devam edeceği ifade edildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR), Mayıs 2025'te Hindistan ile yaşanan çatışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Stratejik ortam dönüşmeye devam etse de Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin ülkeyi savunma kararlılığı, uyanıklığı ve bağlılığı sarsılmaz olmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan ordusunun gelecekteki zorluklarla başa çıkabilmek için kapasite artırımını ve ileri teknolojilere yatırım yapmayı sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pakistan'a yönelik her türlü düşmanca girişim; hasmımızın (Hakikat Savaşı) sırasında tanık olduğundan çok daha büyük bir güç, hassasiyet ve kararlılıkla karşılık bulacaktır. Her zamankinden daha odaklı olan silahlı kuvvetlerimiz, gelecek muharebelere hazır olup, vatana yönelik her türlü saldırıya kararlı biçimde karşılık vermeye hazırdır."

Açıklamada, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) "son teknoloji sistemlerin akıllıca kullanımı ve yenilikçi teknolojilerin hızla hayata geçirilmesi yoluyla geleceğe hazır bir hava gücüne dönüşme yolundaki kararlı yolculuğunu" sürdürdüğü bildirilerek, hava kuvvetlerinin modern hava savaşının değişen parametrelerine karşı Pakistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya tam anlamıyla hazır olduğu vurgulandı.

Geçen yılki operasyonların "hava savaşı tarihinde benzeri görülmemiş kapsam ve nitelikte" gerçekleştiğini belirtilen açıklamada, bu operasyonların hem PAF'ın mesleki üstünlüğünü ortaya koyduğunu hem de Pakistan halkının gurur, güven ve ruhunu yenilediği ifade edildi.

Açıklamada, Pakistan'ın barışsever bir ülke olduğu ve silahlı kuvvetlerin olgun ve sorumlu bir stratejik kültürü temsil ettiğine işaret edilerek, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü çabasının bölgede barışı korumaya, istikrarı teşvik etmeye ve güvenliği sağlamaya adandığı kaydedildi.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti.

Pahalgam saldırısını düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
