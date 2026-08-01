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Pakistan ordusu, iki ayrı operasyonda 12 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurdu

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Pakistan ordusu, Kuzey Veziristan ve Belucistan bölgelerinde yürütülen iki ayrı operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ordusu, Kuzey Veziristan ve Belucistan bölgelerinde yürütülen iki ayrı operasyonda 12 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden, Kuzey Veziristan bölgesinin Razmak ve Belucistan'ın Nushki bölgelerindeki operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Veziristan'daki operasyonlar sırasında 5 silahlı militanın etkisiz hale getirildiği ifade edilirken, binbaşı rütbeli bir Pakistan askerinin hayatını kaybettiği, Belucistan'daki operasyonlarda ise 7 silahlı militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Veziristan bölgesindeki operasyonda bir miktar silah ve mühimmatın ele geçirildiği, Belucistan'daki operasyonda ele geçirilen mühimmat ve el yapımı patlayıcıların ise olay yerinde imha edildiği kaydedildi.

?- Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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