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Pakistan ordusu, "Fatah-3" süpersonik seyir füzesinin test atışının başarılı şekilde yapıldığını duyurdu.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) füze testine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fatah-3 süpersonik seyir füzesinin başarıyla test edildiği ve bunun ülkenin ulusal savunma kapasitesini güçlendirmede "önemli dönüm noktası" olduğu belirtildi.

Silah sisteminin gelişmiş seyrüsefer ve itki sistemleriyle donatıldığı ve "süpersonik" hızı sayesinde uzun menzildeki hedeflere nokta atışı yapabildiği kaydedilen açıklamada, füzenin Pakistan Hava Kuvvetlerinin operasyonel esnekliğini artıracağı ve ülkenin caydırıcılığı ile savunma duruşunu daha da güçlendireceği ifade edildi.

Pakistan ordusu, 4 Kasım'da ilk yerli üretim havadan havaya füze "Fa'az"ın test edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA