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Pakistan ordusu Belucistan'da Şaban Operasyonu'nda 71 militanı etkisiz hale getirdi

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Pakistan ordusu, Belucistan'da 21 Eylül'den bu yana süren Şaban Operasyonu'nda Hindistan destekli olduğu iddia edilen 33 militanın etkisiz hale getirildiğini, toplamda 71'e ulaştığını bildirdi. Açıklamada operasyonların tehdidi tamamen ortadan kaldırmak için süreceği belirtildi.

Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde 21 Eylül'den bu yana düzenlenen operasyonlarda 71 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminin (ISPR) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şaban Operasyonu" kapsamında 21 Eylül'den bu yana militanlara ait sığınakların tespit edildiği ve çıkan çatışmada Hindistan destekli olduğu iddia edilen 33 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Böylece "Şaban Operasyonu" kapsamında etkisiz hale getirilen militanların sayısının 71'e yükseldiği aktarılan açıklamada, sığınaklarda silah, mühimmat ve patlayıcıların ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, Belucistan eyaletinde tehdidin tamamen ortadan kaldırılması amacıyla operasyonların devam edeceği bildirildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun" (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA
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