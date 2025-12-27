Haberler

Pakistan ordusu: Pakistan Talibanı bağlantılı 4 militan etkisiz hale getirildi

Güncelleme:
Pakistan ordusu, Belucistan eyaletinde düzenlediği operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı 4 militanı etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Operasyonda mühimmat ve patlayıcılar da ele geçirildi. Ülkede silahlı saldırılar, özellikle sınır bölgelerinde artış gösteriyor.

Pakistan ordusu, ülkenin Belucistan eyaletinde düzenlendiği operasyonda Pakistan Talibanı (TTP) ile bağlantılı 4 militanın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, istihbarat üzerine Belucistan'ın Panjgur bölgesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 4 militanın etkisiz hale getirildiği, bu militanların Hindistan destekli ve TTP bağlantılı olduğu ifade edildi.

Operasyonda mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, bölgede askeri hareketliliğin sürdürüldüğü bildirildi.

-? ?Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
