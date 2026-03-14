Pakistan, Afganistan tarafından yollanan insansız hava araçlarının düşürüldüğünü açıkladı

Pakistan, ülke genelinde düşürülen birkaç insansız hava aracının Afganistan'a ait olduğunu duyurdu. Düşürülen İHA'ların enkazı, çeşitli bölgelerde sivil yaralanmalara yol açtı.

Pakistan ordusu, ülke genelindeki üç farklı bölgede Afganistan'a ait olduğu belirtilen "birkaç" insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Pakistan'ın Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Afganistan'a ait olduğu belirtilen "birkaç" İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

İHA'ların "hedeflerine ulaşamadığı" ifade edilen açıklamada, İHA'ların enkazlarının Kuetta bölgesinde iki çocuğun, Kohat ve Ravalpindi bölgelerinde ise birer sivilin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

Pakistan- Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta, son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta, sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ile Afganistan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar sürerken İslamabad yönetimi, dün, Afganistan'da düzenledikleri operasyonlarda "663 silahlı unsurun öldürüldüğünü" duyurmuştu.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
