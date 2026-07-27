Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde seçimlerin ilk gününde protestolar sürüyor

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde binlerce kişi, bölgesel seçimler düzenlenirken reform talebiyle başkent Muzafferabad'a doğru yürüyüş başlattı.

Pakistan Today gazetesinin haberine göre, ekonomik, idari ve seçim reformları talebiyle başlayan gösteriler, haziran ayından bu yana devam ediyor.

Azad Cammu Keşmir'e bağlı Ravalakot kentinde bölgesel seçimlerin ilk gününde binlerce kişi, aynı taleplerle yürüyüş düzenledi.

Göstericiler, başkent Muzafferabad'a doğru yürüyüşleri sırasında "Kanımızla beslediğimiz Keşmir, o Keşmir bizimdir." sloganları attı.

Bölgede haziran ayında başlayan huzursuzluk ve protestolardan bu yana çıkan olaylarda 45'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Azad Cammu Keşmir'de seçimlerin ilk aşaması başladı

Azad Cammu Keşmir'de üç aşamalı bölgesel seçimlerin ilk kademesi için Mirpur bölgesindeki 13 seçim çevresinde oy verme işlemi başladı.

Geniş güvenlik önlemleri altında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'ye kadar sürecek.

Seçim komisyonu, 288 adayın yarıştığı ilk aşamada 2 bin 316 sandık kurulduğunu duyurdu.

Güvenlik gerekçesiyle zamana yayılan seçimlerin ilk aşaması için 18 bin 560 polis ve kolluk kuvveti personeli ile yaklaşık 2 bin 100 asker görevlendirildi.

Seçimlerin ikinci aşaması 2 Ağustos'ta Muzafferabad bölgesindeki 9 seçim çevresi ve 12 mülteci seçim çevresinde, üçüncü ve son aşaması ise 10 Ağustos'ta Poonch bölgesindeki 11 seçim çevresinde yapılacak.

Keşmirli mültecilere 12 sandalyelik kota ayrılması krizi tetikledi

Azad Cammu Keşmir bölgesinde kriz, yasama meclisi seçimleri için bölge dışında yaşayan Keşmirli mültecilere 12 sandalyelik kota ayrılmasıyla başlamıştı.

Bölge halkı, bu uygulamanın yerleşik halkın meclise girmesini fiilen engellediğini savunmuştu.

Müşterek Awami Eylem Komitesi (JAAC), temmuzda yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasını protesto etmek amacıyla Muzafferabad'a yürüyüş çağrısında bulunmuştu.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir yönetimi, JAAC'ın "terör faaliyetleriyle ilişkili olduğunu" ve "barış ile güvenliğe zarar verecek" şekilde hareket ettiğini belirterek, JAAC'ı yasaklı örgüt ilan etmişti.

Kaynak: AA