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Pakistan'da dron saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde dronla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde dronla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletin Afganistan sınırına yakın Bajaur bölgesinde bir eve dron saldırısı düzenlendi.

Polis, saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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