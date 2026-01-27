Pakistan'daki terörle mücadele operasyonunda firari örgüt elebaşı ile suç ortakları öldürüldü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde terörle mücadele operasyonunda çıkan silahlı çatışmada firari örgüt elebaşı ile suç ortakları dahil 5 kişi öldürüldü, 10 polis yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, yerel kolluk kuvvetleri Belucistan'ın Pişin bölgesinde terörle mücadele operasyonu düzenledi.

Operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada terör davalarında aranan firari örgüt elebaşı Sanaullah Ağa ile suç ortaklarının da aralarında olduğu 5 kişi öldürüldü, 10 polis yaralandı.

Operasyonda roketatar, el bombası ve makineli tüfekler dahil çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.