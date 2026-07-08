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Pakistan'da düzenlenen operasyonda 19 militan etkisiz hale getirildi

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen istihbarata dayalı operasyonda 19 militan etkisiz hale getirildi, 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Bölgede güvenlik tehditlerine karşı mücadele sürüyor.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen operasyonda 19 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Geo News'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Belucistan eyaletinde istihbarata dayalı operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 19 militanın etkisiz hale getirildiğini belirten kaynaklar, 11 güvenlik görevlisinin de hayatını kaybettiğini aktardı.

Güvenlik kaynakları, silahlı grupların bölge sakinlerinden zorla para topladığını öne sürerek, eyalet genelinde güvenliği tehdit eden girişimlere karşı mücadelenin süreceğini kaydetti.

Belucistan'ın Ziarat bölgesinde dün bir polis noktasına düzenlenen saldırıda 9 polisin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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