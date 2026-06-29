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Albüm: Pakistan, Afganistan'ın Doğusunu Hedef Aldı: En Az 36 Ölü

Albüm: Pakistan, Afganistan'ın Doğusunu Hedef Aldı: En Az 36 Ölü
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Pakistan'ın Afganistan'ın doğusundaki Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında en az 36 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı.

PAKTİA, 29 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusunu hedef alan Pakistan hava saldırılarında en az 36 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi de yaralandı.

Afganistan hükümeti sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat sosyal medya platformu X üzerinden pazartesi günü yaptığı açıklamada, saldırıların pazar gecesi Pakistan ile sınır komşusu olan Paktia, Paktika ve Kunar vilayetlerinde gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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