Pakistan'ın Afganistan'a saldırı düzenlediğine yönelik açıklamayı İslamabad yönetimi yalanladı

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın Afganistan'ın kuzeydoğusuna füze saldırısı düzenlediğini açıklarken, Pakistan Enformasyon Bakanlığı "saldırı" iddiasını yalanladı.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fıtrat, Pakistan'ın Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunar eyaletine füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 30'u öğrenci 70 kişinin yaralandığını iddia etti.

Sayed Jamaluddin Afghani Üniversitesinin de hedef alındığını ileri süren Fıtrat, bu saldırıları "ağır ve affedilemez savaş suçları, açık bir vahşet eylemi" olarak niteledi.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kabil yönetiminin iddialarını "açık bir yalan ve Afgan Taliban'ın Fitne El-Harici'ye verdiği desteği örtbas etmek için sempati kazanma girişimi" olarak niteledi.

Açıklamada, "Pakistan'ın hedef belirlemesi hassas ve istihbarata dayalı. Sayed Jamaluddin Afghani Üniversitesine hiçbir saldırı düzenlenmemiştir. İddialar, asılsız ve sahtedir." denildi.

Pakistan- Afganistan çatışması

Pakistan, 22 Şubat'ta son dönemde ülkede Pakistan Talibanı (TTP) tarafından düzenlendiğini açıkladığı bombalı saldırılara cevaben, Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almıştı.

Afganistan yönetimi de 26 Şubat'ta sınır hattı boyunca İslamabad'a ait askeri tesislere yönelik saldırılar düzenlemişti. Pakistan, bu saldırılara misilleme yaparak Kabil'de ve sınır bölgesinde bazı hedefleri vurmaya başlamıştı.

Pakistan ve Afganistan, Ekim 2025'te benzer bir gerilim yaşamış, taraflar Kasım 2025'te ateşkesin detaylarını ele almak için İstanbul'da bir araya gelmişti ancak müzakereler sonuçsuz kalmış ve askıya alınmıştı.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Pakistan ile Afganistan'ın aralarındaki çatışmayı sonlandırmak üzere Çin'in arabuluculuğunda nisan başında yürüttükleri görüşmelerde temel ve öncelikli sorunları saptayarak, kapsamlı bir çözümü tartışma konusunda anlaştığı bildirilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, 8 Nisan'daki açıklamasında, iki ülkenin dışişleri, savunma ve güvenlik yetkililerinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin idari merkezi Urumçi şehrinde 7 gün süren görüşmeler gerçekleştirdiğini ve tarafların iletişimi ve diyaloğu sürdürme konusunda da anlaştığını ifade etmişti.