Pakistan'ın ABD ile İran arabuluculuğunda yeni formüller arayışında olduğu iddia edildi

AA'ya konuşan Pakistanlı kaynaklar, Pakistan'ın "arka kanal diplomasisi" yoluyla yeni formüller üzerinde çalıştığını söyledi

Pakistan'ın, ABD ile İran arasında çözüm bulmak amacıyla "arka kanal diplomasisi" yoluyla yeni formüller üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ABD ve İran, Pakistan üzerinden karşılıklı formüller ileterek bir uzlaşı zemini ararken, Pakistan çözüm amacıyla "arka kanal diplomasisi" yoluyla yeni formüller üzerinde çalışıyor.

Mevcut temasların ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve İran'ın nükleer programı etrafında yoğunlaştığını ifade eden kaynaklar, Pakistan'ın özellikle taraflar arasında bir "orta yol" bulmaya odaklandığını, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de arka kanal diplomasisi sürecine bizzat dahil olduğunu aktardı.

Kaynaklara göre, İran'ın tutumu, nükleer programı yerine Hürmüz Boğazı meselesinin ilk aşamada ele alınması gerektiği yönünde. Ancak ABD tarafı bu öneriye katılmıyor ve her iki meselenin de ele alındığı ortak bir anlaşma istiyor.

Buna rağmen kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla İran'ın teklifini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Kaynaklar, İran'ın enerji tedarikindeki aksaklıkların, başta ABD ve Avrupa olmak üzere savaşa karşı artan muhalefet ile Trump'a yönelik destek oranlarındaki düşüşün, savaşın yeniden başlamasının önündeki başlıca engeller olduğunu düşündüğünü belirtti.

Tarafların sert açıklamalarına rağmen mevcut ateşkesin devam edeceği görüşünü paylaşan kaynaklar, taraflar arasında "sinirleri zorlayan bir oyun oynandığı" yorumunu yaptı ve her iki tarafın da kendi iç kamuoyunu tatmin etmek zorunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Belçika Savunma Bakanı Francken: Seksi bir ordumuz var

Açıklama Avrupa ülkesinin bakanından: Seksi bir ordumuz var
Görenleri dehşete düşüren yarasa! Uzmanların açıklaması şaşkınlık yarattı

Görüntü dehşete düşürdü, uzmanların yorumu ters köşe yaptı
Ziraat Türkiye Kupası'nın final yeri ve tarihi belli oldu

İşte Türkiye Kupası'nın oynanacağı şehir

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak