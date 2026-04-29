Pakistan'ın ABD ile İran arabuluculuğunda yeni formüller arayışında olduğu iddia edildi

Pakistan'ın, ABD ile İran arasında çözüm bulmak amacıyla "arka kanal diplomasisi" yoluyla yeni formüller üzerinde çalıştığı iddia edildi.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, ABD ve İran, Pakistan üzerinden karşılıklı formüller ileterek bir uzlaşı zemini ararken, Pakistan çözüm amacıyla "arka kanal diplomasisi" yoluyla yeni formüller üzerinde çalışıyor.

Mevcut temasların ağırlıklı olarak Hürmüz Boğazı'ndaki durum ve İran'ın nükleer programı etrafında yoğunlaştığını ifade eden kaynaklar, Pakistan'ın özellikle taraflar arasında bir "orta yol" bulmaya odaklandığını, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in de arka kanal diplomasisi sürecine bizzat dahil olduğunu aktardı.

Kaynaklara göre, İran'ın tutumu, nükleer programı yerine Hürmüz Boğazı meselesinin ilk aşamada ele alınması gerektiği yönünde. Ancak ABD tarafı bu öneriye katılmıyor ve her iki meselenin de ele alındığı ortak bir anlaşma istiyor.

Buna rağmen kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlarıyla İran'ın teklifini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Kaynaklar, İran'ın enerji tedarikindeki aksaklıkların, başta ABD ve Avrupa olmak üzere savaşa karşı artan muhalefet ile Trump'a yönelik destek oranlarındaki düşüşün, savaşın yeniden başlamasının önündeki başlıca engeller olduğunu düşündüğünü belirtti.

Tarafların sert açıklamalarına rağmen mevcut ateşkesin devam edeceği görüşünü paylaşan kaynaklar, taraflar arasında "sinirleri zorlayan bir oyun oynandığı" yorumunu yaptı ve her iki tarafın da kendi iç kamuoyunu tatmin etmek zorunda olduğunu kaydetti.