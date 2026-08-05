Keşmir'de PML-N Seçimlerde Önde

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de bölgesel meclis seçimlerinde ikinci aşama tamamlanırken, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) seçimleri önde götürüyor.

Bölge Seçim Komisyonu verilerine göre, üç aşamada gerçekleştirilen seçimlerin ikinci aşaması tamamlandı.

İlk iki turda 34 sandalyenin 24'ünü kazanan eski Başbakan Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N, seçimlerde önde gidiyor.

Yetkililer, seçimlerin güvenlik endişeleri ve muson yağışlarının yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle üç aşamada düzenlendiğini açıkladı.

Seçimler öncesinde, faaliyetleri yasaklanan Müşterek Awami Eylem Komitesi (JAAC) ise seçimi boykot çağrısı yaparken, bazı bölgelerde protestolar ve şiddet olayları yaşandı.

Son aşaması 10 Ağustos'ta yapılacak seçimlerde PML-N'nin yeni bölgesel hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşması ve yaklaşık 10 yıl sonra Keşmir'de yeniden iktidara dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA