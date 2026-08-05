Haberler

Keşmir'de PML-N Seçimlerde Önde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de bölgesel meclis seçimlerinde ikinci aşama tamamlanırken, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) seçimleri önde götürüyor.

Pakistan idaresindeki Azad Cammu Keşmir'de bölgesel meclis seçimlerinde ikinci aşama tamamlanırken, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) seçimleri önde götürüyor.

Bölge Seçim Komisyonu verilerine göre, üç aşamada gerçekleştirilen seçimlerin ikinci aşaması tamamlandı.

İlk iki turda 34 sandalyenin 24'ünü kazanan eski Başbakan Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N, seçimlerde önde gidiyor.

Yetkililer, seçimlerin güvenlik endişeleri ve muson yağışlarının yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle üç aşamada düzenlendiğini açıkladı.

Seçimler öncesinde, faaliyetleri yasaklanan Müşterek Awami Eylem Komitesi (JAAC) ise seçimi boykot çağrısı yaparken, bazı bölgelerde protestolar ve şiddet olayları yaşandı.

Son aşaması 10 Ağustos'ta yapılacak seçimlerde PML-N'nin yeni bölgesel hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşması ve yaklaşık 10 yıl sonra Keşmir'de yeniden iktidara dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çerçeve yasa paylaşımı: Milli birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBMM'ye sunulan çerçeve yasa için ilk yorum

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Victor Osimhen'i transferde şoke edecek gelişme

Hayalleri suya düştü! Osimhen'i şoke eden gelişme
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Cumhurbaşkanına suikast timinin firari yüzbaşısı konuştu: İmamın talimatlarına uydum

10 yıl sonra yakalanan darbeci hainin anlattıkları kan dondurdu

Yeni Parti'ye ilk operasyon: Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı

Yeni Parti'ye ilk operasyon! İl Başkanı gözaltına alındı
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

Süreç yasasına bir parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı