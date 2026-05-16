Pakistan İçişleri Bakanı Nakvi, temaslarda bulunmak üzere Tahran'da

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Nakvi'nin Tahran'da İran İçişleri Bakanı İskender Mumin ve diğer yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

Nakvi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in nisan ayındaki Tahran ziyaretine de eşlik etmişti.