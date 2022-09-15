Pakistan'ı vuran selin neden olduğu yıkım

Pakistan'da Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Kalam şehrini de vuran sellerde yüzlerce insan öldü, evler yıkıldı, yollar ve köprüler çöktü. Sel felaketi, Pakistan'ın turistik bölgelerinden Svat vadisi boyunca yüzlerce ev, restoran, köprü ve çok katlı otelin de ağır hasar görmesine neden oldu. Utror Vadisi'nde yaşayan halk, merkezden yiyecek ve temiz su almakta zorlanıyor, hastanelere ulaşamıyor.

Röportaj:

Benim adım Mojood Khan ve köyümün adı Paleer Kalam. Sel geldiğinde köyümüzde çok fazla ev yıkıldı. İnsanlar, çok fazla zorlukla karşı karşıya kaldı. Köprüler yok, yollar ve gıda maddeleri yok. Devlet, henüz herhangi bir işlem yapmadı. Yol ve köprüleri tamir etmeye çalışıyoruz. Hükümetten zorluklarımızı göz önünde bulundurarak bize yardım etmesini bekliyoruz.