Pakistan, Hindistan'ın Savaş Uçaklarını Düşürdüğünü Açıkladı

Pakistan ordusunun, Hindistan'ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdüğü bildirildi.

Geo News'un haberine göre, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.

Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ve 1 dronun düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri, düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir." ifadesini kullandı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin ise detay verilmedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını askıya aldı.

Öte yandan India Today'a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise Hindistan'ın herhangi bir savaş uçağının düşürülmediğini savundu.