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Pakistan, Hindistan'ın Rafale Uçağını Düşürdüğünü İddia Etti

Pakistan, Hindistan'ın Rafale Uçağını Düşürdüğünü İddia Etti
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Pakistan, Hindistan'ın füze saldırıları sonrası Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Rafale savaş uçağını düşürdüğünü ileri sürdü. Hindistan, Pakistan'a yönelik saldırılarında 5 savaş uçağını kaybettiğini bildirirken, Pakistan güvenlik kaynakları misilleme sırasında başka savaş uçakları da düşürüldüğünü iddia etti.

Pakistan'ın, Hindistan'ın düzenlediği füze saldırılarında, Hindistan ordusuna ait Rafale tipi savaş uçağını düşürdüğü ileri sürüldü.

CNN'e konuşan, ismi açıklanmayan üst düzey bir Fransız istihbarat yetkilisi, Hindistan Hava Kuvvetleri filosuna ait Rafale savaş uçağının dün Pakistan tarafından düşürüldüğünü öne sürdü.

Yetkili, Fransız makamlarının, düşürülen başka Rafale uçağının olup olmadığını araştırdığını iddia etti.

Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemede Hindistan'a ait 5 savaş uçağının düşürüldüğünü belirtmişti. Öte yandan Hint yetkililer henüz bu iddiaya yanıt vermedi.

Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken, İslamabad yönetimi saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Hintçe sözlüğüne göre "Sindoor" kelimesi "evli Hindu kadınların alınlarına sürdüğü kırmızı toz" anlamına geliyor.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
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