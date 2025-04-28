Pakistan, Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı Askıya Almasına Karşı Önlemler Alacak

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almasının ardından bu kapsamda ülkesinin payını korumaya yönelik tüm adımları atacaklarını söyledi.

Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Bakan Dar, Hindistan ile gerilimler devam ederken, "İndus Suları Anlaşması"na ilişkin üst düzey bir toplantıya başkanlık etti.

Dar, Pakistan'ın anlaşmanın sağladığı teminat uyarınca su payını korumaya yönelik tüm gerekli adımları atacağını vurguladı.

Hindistan'ın tek taraflı ve yasa dışı şekilde anlaşmayı askıya alma eyleminin tüm devletler arası normları, uluslararası hukuku ve anlaşma hükümlerini ihlal ettiğinin altını çizen Dar, anlaşmanın bölgesel istikrar için çok önemli olduğunu ve korunması gerektiğini söyledi.

Dar, İndus Nehri'yle milyonlarca Pakistanlıya su sağlandığına dikkati çekerek, Hindistan'ın "suyu silah olarak kullanma girişimlerini" kınadı.

?Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin " Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.