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Pakistan, Hindistan'ın Füze Saldırılarına Karşılık Vereceğini Açıkladı

Pakistan, Hindistan'ın Füze Saldırılarına Karşılık Vereceğini Açıkladı
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Pakistan Ordusu, Hindistan'ın sivil hedeflere yönelik füze saldırılarına karşılık verecekleri bilgisini verirken, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını da duyurdu. Pakistan Savunma Bakanı, Hindistan'ın saldırılarını kınadı ve daha büyük bir karşılık vereceklerini belirtti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıkladı.

Dawn'ın haberine göre, ISPR Genel Müdürü Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hindistan'ın bu saldırıları bir süre önce Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlediğini belirten Chaudhry, saldırıda bir caminin de hedef alındığını aktardı.

Chaudhry, saldırılarda herhangi bir askeri tesisin hedef alınmadığını kaydederek, " Pakistan, buna kendi seçtiği yer ve zamanda cevap verecektir. Bu provokasyon cevapsız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 kişinin yaralandığını açıklayan ISPR Genel Müdürü Chaudhry, "Hindistan'ın bu korkak saldırıyla elde ettiği geçici mutluluğun yerini kalıcı bir üzüntü alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz"

Geo News'un haberine göre, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Hindistan'ın saldırılarını "korkakça" şeklinde niteleyerek kınadı.

Saldırıların sivil bölgelere düzenlendiğini belirten Asif, "Kendi saldırılarından çok daha büyük bir karşılık vereceğiz. Yalnızca sivillere saldırmakla kalmadılar, aynı zamanda bunu kendi hava sahalarından yaptılar." ifadelerini kullandı.

Pakistan, Hindistan'a ait 2 uçağı düşürüldüğünü doğruladı

Dawn'ın haberine göre, Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, Pakistan ordusunun Hindistan'a ait 2 uçağı düşürdüğü bilgisini doğrulayarak, "Şu anda Hindistan'ın saldırganlığına karşılık veriyoruz." dedi.

Tarar, Başbakan Şahbaz Şerif'in, yerel saatle 10.30'da Ulusal Güvenlik Komitesini toplama kararı aldığını açıkladı.

Pakistan'ın Pencap eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği nedeniyle Pencap'taki eğitim kurumları yarın kapalı kalacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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