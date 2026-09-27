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Pakistan gemileri Umman Denizi'nde 750 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirdi

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Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, Umman Denizi'nde düzenlediği operasyonda şüpheli bir teknenin gizli bölmelerinde 2 bin 800 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 750 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Pakistan Deniz Kuvvetlerinin, Umman Denizi'nde 2 bin 800 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğünün açıklamasında, Pakistan donanmasına ait Hunain ve Yarmook gemilerinin Umman Denizi'nde büyük çaplı uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda durdurulan şüpheli bir teknenin gizli bölmelerinde yaklaşık 750 milyon dolar değerinde 2 bin 800 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, Pakistan donanmasının bölgesel deniz güvenliği ve kaçakçılıkla mücadeleyi hedefleyen "sürekli teyakkuz hali ve kararlılığını" sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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