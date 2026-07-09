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Albüm: Pakistan Donanması, K2 Airways'e Ait Boeing 737 Tipi Kargo Uçağının Enkazını Buldu

Albüm: Pakistan Donanması, K2 Airways'e Ait Boeing 737 Tipi Kargo Uçağının Enkazını Buldu
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Pakistan Donanması, 12 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Umman Denizi'nde kaybolan K2 Airways'e ait Boeing 737 tipi kargo uçağının enkazını Belucistan açıklarında tespit etti.

İSLAMABAD, 9 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Donanması, çarşamba günü 12 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından Umman Denizi'nde kaybolan K2 Airways'e ait Boeing 737 tipi kargo uçağının enkazını buldu.

Pakistan Havalimanları İdaresi'nin açıklamasına göre enkaz, ülkenin güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Gwadar bölgesinde yer alan sahil kasabası Ormara'nın yaklaşık 53 deniz mili güneyinde tespit edildi.

Kaynak: Xinhua
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