Pakistan Donanması Umman Denizi'nde Uzun Menzilli Füze Atışı Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Pakistan donanması, Umman Denizi'nin kuzeyinde yüksek manevra kabiliyetine sahip hava hedeflerine yönelik başarılı bir karadan havaya füze atışı gerçekleştirdi. Donanmanın savaş kabiliyeti ve savaşa hazırlığı bir kez daha ön plana çıktı.

İSLAMABAD, 16 Aralık (Xinhua) -- Pakistan donanması Umman Denizi'nin kuzeyinde uzatılmış menzilli karadan havaya füze atışı gerçekleştirdi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden pazartesi günü yapılan açıklamada Pakistan donanmasına ait bir geminin canlı atış gösterisi sırasında yüksek manevra kabiliyetine sahip hava hedeflerini etkili şekilde vurduğuna dikkat çekilerek donanmanın savaş kabiliyeti ve savaşa hazırlığının bir kez daha ortaya konduğu vurguladı.

Açıklamada, Pakistan Donanması Komutanı Tuğamiral Abdul Munib'in donanmaya bağlı bir filo birliğinde atışının yapılmasına nezaret ettiği belirtildi.

Munib, sergiledikleri yüksek düzeyde profesyonellik, özveri ve operasyonel yetkinlik nedeniyle teste katılan subay ve askerlere takdirlerini iletti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
