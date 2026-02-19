Pakistan: İsrail'in ateşkes ihlalleri Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik çabaları baltalıyor

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden ateşkes ihlalleri ile yasa dışı girişimlerinin, Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabaları baltaladığını söyledi.

Dar, " Orta Doğu'da Durum" başlığıyla Filistin meselesi üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'daki kontrolünü artırmaya yönelik adımlarının "endişe verici" olduğunu kaydeden Dar, Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim ve ilhak girişimlerinin uluslararası insancıl hukukun "açık bir ihlali" olduğunu dile getirdi.

Dar, söz konusu eylemlerin "hükümsüz" olduğunu ifade etti.

Gazze'de ateşkes sürecinden bu yana binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğine ve BM tesislerine yönelik saldırıların sürdüğüne işaret eden Dar, İsrail'in söz konusu ateşkes ihlallerinin barış çabalarını baltaladığını söyledi.

Dar, bölgede kalıcı ateşkes sağlanmasının önemini vurgulayarak, Gazze'nin yeniden inşa sürecinin herhangi bir ilhak veya zorla yerinden edilme girişimi olmaksızın derhal başlaması ve bölgeye yönelik insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış çabalarını ve Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nu desteklediklerini ifade eden Dar, sürecin "1967 öncesi sınırlara dayanan, bağımsız, egemen ve kesintisiz bir Filistin devleti" ile sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Bakan Dar, Pakistan'ın, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme yönündeki meşru arayışını desteklediğini belirterek, "Adalet olmadan kalıcı barış, hesap verebilirlik olmadan istikrar ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı gerçekleştirilmeden sürdürülebilir bir çözüm olamaz." ifadelerini kullandı.