Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, BM Genel Sekreteri Guterres ile bölgesel durumu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki gelişmeleri ve uluslararası barışın sağlanması konusunu ele aldı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Guterres ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve bunun uluslararası barış ve güvenliğe etkileri üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Dar, BM'nin çatışmaların önlenmesi ve çözülmesi konusunda vazgeçilmez bir rol oynamayı sürdürdüğünü aktardı.

Dar, görüşmede, ülkesinin sürdürülebilir barışın tesisi için diplomasi ve diyaloğa büyük önem verdiğine dikkati çekerek, Guterres'in bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Pakistan'ın sürdürdüğü diplomatik çabaları takdir ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
