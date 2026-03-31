Pakistan Dışişleri Bakanı, Bölgesel Meseleleri Görüşmek Üzere Çin'e Gidiyor

İSLAMABAD, 31 Mart (Xinhua) -- Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar salı günü Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Pakistan, Ortadoğu'daki gerilimleri yatıştırmaya yönelik çabalarını yoğunlaştırırken, iki ülkenin dışişleri bakanları cuma günü İran'daki son durumla ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Dar'ın Çin ziyaretinin iki tarafa da, bölgesel gelişmelerin yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren ikili ve küresel meseleler hakkında derinlemesine görüşmeler yapma fırsatı sunacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua