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Ahbap soruşturmasında gözaltı sayısı 37'ye yükseldi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 37'ye çıktı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in kontrolündeki 4 şirkete TMSF tarafından kayyum atanması talep edildi. Soruşturma kapsamında derneğe yapılan bağışların bir kısmının kişisel hesaplara aktarıldığı ve 125 milyon 765 bin TL'nin ilgili kişi ve şirketlere gönderildiği tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 37'ye yükseldi. Ayrıca 3 şüphelinin de başka suçlardan cezaevinde oldukları öğrenildi. Öte yandan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in kontrolünde olduğu değerlendirilen 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanması talep edildi.

Haluk Levent hakkında 2017'de kurduğu sivil toplum kuruluşu AHBAP Derneği'nde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Haluk Levent, "Dernekler kanununa muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve 'örgüt üyeliği' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınmıştı. İlk etapya yapılan operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken, ikinci dalga operasyonda ise gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 14'ünün gözaltına alındıkları öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı 37'ye yükseldi. Diğer 3 şüphelinin ise başka suçtan cezaevinde oldukları öğrenildi.

Detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin inceleme ve araştırmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık açıklamasında, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da toplam 125 milyon 765 bin TL'nin Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirket hesaplarına gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu para hareketleriyle haksız kazanç elde edildiği ve derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığı yönündeki tespitler üzerine, 14 Temmuz tarihinde İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama ve gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

4 şirkete kayyum talebi

Soruşturma kapsamında ayrıca Berkant Acil'in kontrolünde olduğu değerlendirilen İstanbul merkezli Koşan Adam Müzik Yapım, Koşan Trade Gıda Temizlik, Palmak Orman Ürünleri ile Muğla merkezli Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon isimli toplam 4 şirkete TMSF yetkililerinin kayyum olarak atanmasının talep edildiği bildirildi.

3 isim başka soruşturmadan tutuklu

Başsavcılığın açıkladığı şüpheli listesinde yer alan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, M. Sait K. ve A. S.'nin, İstanbul'da Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında halen tutuklu bulundukları öğrenildi.

Operasyon kapsamında hakkında işlem yapılan diğer şüpheliler ise Ç. A., G. A., S. K., B.C., A. T., B. Ö., A. S. A., M.K., A.K., C.K., G.K., B.U., M.U. ve E. K. olarak açıklandı. Soruşturmanın maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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