Pakistan'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: En Az 11 Ölü, 5 Yaralı

İSLAMABAD, 12 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde bir yolcu minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise ağır yaralandı.

Yerel kurtarma yetkililerinin pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre kaza, pazar günü eyaletin Swat bölgesinde meydana geldi. Minibüsün, turistik Malam Jabba bölgesinden Sair Telegram'a gitmek üzere dağlık bir güzergahta seyir halinde olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri ve bölge sakinleri 5 kişinin cansız bedenine ulaşırken, 11 yaralı ise hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 6'sı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık görevlileri, yaralıların durumunun kritik olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe ediyor.

Yerel polis, kazanın kesin nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Polisin ilk incelemelerine göre, sürücünün dar yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs uçuruma yuvarlandı.

