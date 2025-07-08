Pakistan'da Yasa Dışı Evcil Hayvan Aslanlara Operasyon

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Pakistan'ın Pencap eyaletinde 'evcil hayvan' olarak beslenen bir aslanın 3 kişiye saldırmasının ardından, yasa dışı şekilde tutulan 18 aslana el konuldu. Olayla ilgili 8 kişi tutuklandı ve bölgedeki çiftlikler denetlenecek.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde "evcil hayvan" olarak beslenen bir aslanın 3 kişiye saldırmasının ardından yasa dışı şekilde tutulup bakıldığı tespit edilen 18 aslana el konulduğu bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre yetkililer, konuyla ilgili başlatılan operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Lahor kentinde bir anne ve iki çocuğunu yaralayan aslanın yakalanarak safari parkına götürüldüğü, sahibinin ise tutuklandığı belirtildi.

Olayın ardından başlatılan operasyon kapsamında Pencap'ta ruhsatsız şekilde "evcil hayvan" olarak tutulduğu tespit edilen 18 aslana el konulduğu, 8 kişinin ise düzenlemeleri ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Hafta sonuna kadar bölgedeki tüm çiftliklerin denetleneceği aktarılan açıklamada, yeni düzenlemelere göre ruhsatsız şekilde ve kafes boyutu gibi gerekli şartlar sağlanmadan aslan beslemenin cezasının 7 yıla kadar hapis olduğu ifade edildi.

Pencap'ta 587 kayıtlı aslan bulunuyor ancak yetkililer, hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde yaygınlaşan yasa dışı sahiplenme nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğini düşünüyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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