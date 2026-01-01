Haberler

Pakistan'ın Pencap Eyaletinde Yolcu Otobüsüyle Kamyonet Çarpıştı: 14 Ölü, 16 Yaralı

Güncelleme:
Pencap eyaletinde yolcu otobüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

İSLAMABAD, 1 Ocak (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde yolcu otobüsüyle kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu en az 14 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Jhang Bölgesi Kaymakamı Ali Ekber yaptığı açıklamada çarşamba günü Veterinerlik ve Hayvan Bilimleri Üniversitesi oyuncularını bir spor etkinliğine katılmak üzere Lahor'a götüren otobüsün Jhang bölgesinde bir kamyonetle çarpıştığını söyledi.

Ekber, kazanın her iki aracın da aşırı hız yapması sonucu meydana geldiğini, araçlardan birinin sollama yapmaya çalıştığı sırada diğerinin bir traktörü geçmekte olduğunu belirti.

Kaymakam, 9 yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini belirtti.

Son yıllarda Pakistan'da trafik kazaları hem sayıca hem de şiddet bakımından ciddi artış göstererek endişe verici bir sorun haline gelmiş durumda.

Dikkatsiz araç kullanımı, kötü yol koşulları ve yetersiz araç bakımı, ülkedeki yüksek kaza oranının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
