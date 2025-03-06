Pakistan'da Terör Saldırısı: 12 Sivil Öldü, 32 Kişi Yaralandı
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında 12 sivil yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri saldırıda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
BANNU, 6 Mart (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen terör saldırısında 12 sivil hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırıda 6 teröristin de öldürüldüğünü açıkladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel