Pakistan'da Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı

Pencap eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 33 kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi olumsuz etkilendi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, tahliye edilen yarım milyon kişinin güvenli bölgelere taşındığı bildirildi.

İSLAMABAD, 1 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 33 kişi hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi olumsuz etkilendi.

Eyalet Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü İrfan Ali Kathia pazar günü yaptığı açıklamada, hafta başından bu yana süren şiddetli yağışlar nedeniyle Pencap'ın birçok bölgesinin hala sular altında olduğunu ve yaklaşık yarım milyon kişinin güvenli bölgelere taşındığını, kurtarma ve yardım çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Kathia sellerden etkilenen bölgelerdeki tahliye çalışmalarına 800'den fazla tekne ve 1.300 kurtarma personelinin katıldığını, bu bölgelerin çoğunlukla Pencap'ın büyük nehirlerinin kıyısındaki kırsal alanlarda bulunduğunu söyledi.

Yetkili, eyaletteki üç büyük nehrin su seviyelerinin tehlikeli boyutlara ulaştığını da vurguladı.

Öte yandan, selden etkilenen afetzedeler için bazı bölgelerde yiyecek, barınak ve temel sağlık hizmetleri sağlayan özel yardım kampları da kuruldu.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu'na göre, 26 Haziran'dan bu yana ülke genelindeki yağışla bağlantılı olaylarda en az 854 kişi hayatını kaybederken, 1.130 kişi de yaralandı.

