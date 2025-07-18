Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 54 Kişi Hayatını Kaybetti

İSLAMABAD, 18 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'da son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 54 kişi hayatını kaybederken, 227 kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada can kaybı ve yaralanmaların çoğunun şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından doğudaki Pencap eyaletinde meydana geldiğini bildirdi.

Yağışların geniş çaplı yıkıma yol açtığını belirten kurum, en çok etkilenen bölgelerin Lahor ve Faysalabad olduğunu ve can kayıplarının çoğunlukla duvar ve çatı çökmeleri nedeniyle yaşandığını kaydetti.