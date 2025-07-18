Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 54 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'da Şiddetli Yağışlar: 54 Kişi Hayatını Kaybetti
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Pakistan'da son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 54 kişi hayatını kaybetti, 227 kişi yaralandı. En çok etkilenen bölgeler arasında Pencap eyaletinin Lahor ve Faysalabad şehirleri bulunuyor.

İSLAMABAD, 18 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'da son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 54 kişi hayatını kaybederken, 227 kişi de yaralandı.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada can kaybı ve yaralanmaların çoğunun şiddetli yağmur ve fırtınanın ardından doğudaki Pencap eyaletinde meydana geldiğini bildirdi.

Yağışların geniş çaplı yıkıma yol açtığını belirten kurum, en çok etkilenen bölgelerin Lahor ve Faysalabad olduğunu ve can kayıplarının çoğunlukla duvar ve çatı çökmeleri nedeniyle yaşandığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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