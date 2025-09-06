Pakistan'da Şiddetli Yağışlar 21 Can Aldı

İSLAMABAD, 6 Eylül (Xinhua) -- Pakistan'da son 24 saatte ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu'ndan cuma günü yapılan açıklamada ülkenin doğusundaki Pencap eyaletinde nehirlerin taşması ve evlerin göçmesi nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Buner bölgesinde 13 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. 15 Ağustos'ta meydana gelen ani selde kaybolan bu kişilerin, yapılan arama çalışmalarının ardından eyalet afet yönetim otoritesinin doğrulamasıyla ölü olarak kayda geçirildiği belirtildi.

Kurumun açıkladığı verilere göre 26 Haziran'da muson mevsiminin başlamasından bu yana, şiddetli yağışlar ve seller ülke genelinde en az 905 kişinin hayatını kaybetmesine, 1.044 kişinin yaralanmasına, 9.363 evin yıkılmasına ve 6.180 büyükbaş hayvanın ölmesine neden oldu.

Yeni yağışlar olabileceği uyarısında bulunan yetkililer, kurtarma ekiplerinin alarm durumunda olduğunu ve etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.