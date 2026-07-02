Haberler

Pakistan'da şiddetli yağmurlar nedeniyle 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Punjab eyaletinde etkili olan şiddetli yağmurlar nedeniyle duvar ve çatı çökmeleri sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Punjab eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Punjab 1122 Sözcüsü Faruk Ahmed yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu duvarların ve çatıların çöktüğünü, bir reklam panosunun devrildiğini belirtti.

Ahmed, Attock kentinde bir duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Para Shaheen Bagh bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin yaralandığını kaydeden Ahmed, Khushab bölgesinde de yıldırım isabet eden 1 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ahmed, Sargodha kentinde 1 kişinin üzerine reklam panosunun devrilmesi, Sheikhupura kentinde de 1 kişinin üzerine ahşap çatının devrilmesi sonucu yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brezilyalı taraftarlar Dünya Kupası'nı ''Macarena'' ile salladı

Danslarıyla Dünya Kupası'nı salladılar
Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda

Bosna Hersek ve ABD kozlarını paylaştı: İşte turu geçen ülke
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı
Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada büyük ses getirecek

Ganalı şamanın yeni kehaneti tüm dünyada çok büyük ses getirecek
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku

Kadın turistin kabusu bitmek bilmedi
Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi resmen sona erdi

Bir devrin sonu! Efsane otomobilin üretimi sona erdi