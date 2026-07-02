Pakistan'da şiddetli yağmurlar nedeniyle 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Pakistan'ın Punjab eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Punjab 1122 Sözcüsü Faruk Ahmed yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu duvarların ve çatıların çöktüğünü, bir reklam panosunun devrildiğini belirtti.

Ahmed, Attock kentinde bir duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

Para Shaheen Bagh bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin yaralandığını kaydeden Ahmed, Khushab bölgesinde de yıldırım isabet eden 1 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ahmed, Sargodha kentinde 1 kişinin üzerine reklam panosunun devrilmesi, Sheikhupura kentinde de 1 kişinin üzerine ahşap çatının devrilmesi sonucu yaralandığını ifade etti.