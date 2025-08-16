Pakistan'da Şiddetli Yağışlar 194 Can Aldı

İSLAMABAD, 16 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan genelinde son 24 saat içinde şiddetli yağışlar nedeniyle en az 194 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre, en çok zarar gören bölge 180 kişinin hayatını kaybettiği kuzeybatıdaki Hayber Pahtunkva eyaleti oldu. Bunu, dokuz kişinin hayatını kaybettiği Pakistan kontrolündeki Keşmir ve beş kişinin hayatını kaybettiği kuzeydeki Gilgit-Baltistan bölgesi izledi.

Yetkililer, kayıpların kuzey ve kuzeybatı bölgelerinde şiddetli muson yağmurlarının tetiklediği ani sel, heyelan ve ev çökmelerinden kaynaklandığını söyledi.

GB hükümeti sözcüsü Faizullah Faraq, ani sellerin yollar, köprüler, evler, okullar, su depoları ve tarım arazilerine de zarar verdiğini söyledi.

Yetkili, birkaç kişinin kayıp olduğunu ve kurtarma ekiplerinin zorlu koşullara rağmen arama operasyonları yürüttüğünü belirterek, birkaç bölgede acil durum önlemlerinin alındığını ve yetkililerin yüksek alarmda olduğunu ekledi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, can kayıplarından dolayı üzüntüsünü dile getirerek, etkilenenlere yardım ve rehabilitasyon için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Resmi verilere göre, haziran sonundan bu yana mevsimsel yağmurlar Pakistan'da ülke genelinde 500'den fazla kişinin hayatına mal oldu.