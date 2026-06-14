Haberler

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde şiddetli rüzgar ve yağışlara bağlı olaylarda 7 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Yetkililer, riskli turistik bölgelere seyahat edilmemesi çağrısı yaptı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışların yol açtığı olaylarda, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Bannu ve Mansehra başta olmak üzere eyaletin çeşitli bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli rüzgar ve yağışlar, bazı çatı ve duvarların çökmesine neden oldu.

Yetkililer, söz konusu olaylarda ilk belirlemelere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 33 kişinin yaralandığını açıkladı.

Arama kurtarma ekiplerinin yerel yönetimlerle koordinasyon içinde çalıştığını belirten yetkililer, ilgili kurumlara yardım faaliyetlerini hızlandırmaları talimatı verildiğini aktardı.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle riskli turistik bölgelere seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA / Şilan Turp
Hizbullah İsrail'in topçu mevzilerini vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi

Korkulan oldu! İsrail "Ateşkes bozuldu" deyip ülkeye bomba yağdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf

Türkiye'yi yıkan Irankunda'dan duygusal itiraf
Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek

ABD'ye alınmayan Somalili hakeme büyük müjde FIFA'dan geldi

Beyaz et soruşturmasında 'Eski liste' oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı

Tavuk soruşturmasında "Eski Liste" oyunu çöktü! Gerçek başka çıktı
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor

Müjdeli haber geldi, güzel oyuncu sevinçten havalara uçtu!
Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik

Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
Ve Cengiz Ünder Fenerbahçe'de! Paylaşımı bomba

Kürkçü dükkanına döndü: Paylaşımı bomba