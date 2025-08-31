Pakistan'da Şiddetli Muson Yağmurları Sel Felaketine Yol Açtı

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sellerde son 24 saatte 23 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Kurumundan (NDMA) ülke genelinde etkisini sürdüren şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 18'i Pencap, 4'ü Hayber Pahtunhva ve biri Belucistan eyaletlerinde 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent İslamabad ile Pencap eyaletinin çeşitli bölgelerinde 1-3 Eylül tarihlerinde şiddetli muson yağmurları beklendiği belirtilirken, bölgedeki sel riskinin artabileceği uyarısı yapıldı.

Pencap Kıdemli Bakanı Maryam Aurangzeb, eyaletteki sellerin 2 milyon kişiyi etkilediğini duyurmuştu.

"Bu Pencap tarihindeki en büyük sel felaketi." diyen Aurangzeb, eyaletteki su seviyesinin ilk kez bu kadar yükseldiğine dikkati çekmişti.

Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen sellerde 800'den fazla kişi, Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ise haziran başından beri yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetti.