Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı olaylarda ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ile Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Dawn gazetesinin haberine göre Hayber Pahtunhva, Pencap'ın yanı sıra Gilgit Baltistan bölgesinde muson mevsimi nedeniyle 19 Temmuz'dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açıyor.

Yetkililer, ani seller, yıldırım isabet etmesi, elektrik çarpması gibi şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece ülkede şiddetli yağışlarla bağlantılı olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

Öte yandan, Gilgit Baltistan ile Pakistan'ın idaresindeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu tarladaki mahsuller ve bölge sakinlerinin evleri zarar gördü.