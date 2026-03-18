Haberler

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 14 bölge "yüksek hassasiyetli" ilan edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayber Pahtunhva eyaletinde Ramazan Bayramı öncesi olası güvenlik tehditleri nedeniyle 14 bölge 'yüksek hassasiyetli' ilan edildi. Tüm kolluk kuvvetleri alarma geçerken, güvenlik önlemleri artırıldı ve camiler ile pazar yerlerinde özel tedbirler değerlendirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Ramazan Bayramı öncesinde olası güvenlik tehditleri nedeniyle 14 bölge "yüksek hassasiyetli bölge" ilan edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Hayber Pahtunhva eyaletinde, Ramazan Bayramı öncesinde olası güvenlik tehditleri nedeniyle 14 bölge "yüksek hassasiyetli", 10 bölge ise "hassas" ilan edildi.

Söz konusu bölgelerde güvenliğin sağlanması için polis ve acil durum ekipleri dahil tüm kolluk kuvvetleri alarma geçerken, personelin izinleri iptal edildi ve bayram süresince güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için özel görev planlamaları yapıldı.

Yetkililer, eyalet genelindeki hastanelere olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verildiğini aktarırken, Çarsadda'da güvenlik durumunu değerlendirmek ve bayram öncesi önlemleri gözden geçirmek üzere üst düzey bir toplantı düzenlendiğini bildirdi.

Toplantıda camiler, pazar yerleri ve diğer hassas noktalarda güvenliğin artırılmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

Bölgede yasa dışı bulunan kişilere yönelik denetimlerin artırılması planlanan toplantıda, ayrıca şüpheli unsurların yakından izlenmesi kararı alındı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

