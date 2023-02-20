Pakistan'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 54 Yaralı Güncel Haberler İSLAMABAD, 20 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Chakwal bölgesinde Pazar gecesi bir otobüsün bir hendeğe düşmesi sonucu en az 12 yolcu öldü, 54 yolcu da yaralandı. İSLAMABAD, 20 Şubat (Xinhua) -- Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Chakwal bölgesinde Pazar gecesi bir otobüsün bir hendeğe düşmesi sonucu en az 12 yolcu öldü, 54 yolcu da yaralandı. Xinhua'ya konuşan kurtarma ekipleri, kazanın Kallar Kahar mevkii yakınlarındaki otobanda meydana geldiğini, fren arızası nedeniyle karşı şeride geçen otobüsün aksi yönden gelen üç araca çarptığını ve nihayetinde şarampole yuvarlanarak hendeğe düştüğünü söyledi. Kurtarma görevlilerinin olay yerine ulaşarak kazazedeleri hastanelere kaldırdığı belirtilirken, yaralanan yolculardan dördünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kurtarma servisinden yapılan açıklamaya göre, otobüsteki talihsiz yolcular, bir düğüne katıldıktan sonra Pencap eyaletindeki Rawalpindi kentinden eyalet başkenti Lahor'a geri dönüyorlardı. Kaynak: Xinhua / Güncel Pakistan Güncel Haberler

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